الثلاثاء 16 فبراير 2021
توقيت مصر 18:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك عاجل من تركي آل الشيخ بعد الخسارة المدوية

بالفيديو.. مسيحي يكشف سببًا عجيبًا بأن تكذيب القرآن لايخدم المسيحية

العروس صرخت تحت الانقاض«الحقوني».. مصرع عروسين في انهيار عقار

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته وفيديو يكشف المستور

صدمة في الكويت بعد تصريحات الوزير

أحمد بلال يرد بلفظ خارج على الهواء بسبب مصطفى محمد

أغرب طلب لقاتل جارته وهي تؤدي صلاة الفجر

نانسي صلاح تثير الجدل بخطوبتها من طليق روبي

العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

شذى حسون تثير الجدل بظهورها بحجاب وزيّ يشبه ملابس الشيعة

ADS
 

العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

العناني يتفقد المتحف القومي
العناني يتفقد المتحف القومي
 
الثلاثاء، 16-02-2021 02:01 م متابعات- أمينة عبد العال
اجتمع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن مستجدات الأعمال بالمتحف.
واُستهل الاجتماع باطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وصفحاته المختلفة وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف.
كما تم مناقشة إمكانية إضافة المتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحه ضمن مواقع الزيارة بكايروباس "Cairo Pass" والذي يتيح لحامله زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة ٥ أيام متتالية.



كما وافق المجلس على تطبيق نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات وفقا للمعمول به بالمتاحف الكبري بالمجلس الاعلي للآثار علي أن يكون سعر التذكرة 30 جنية، مما يساهم في الحفاظ على الهدوء داخل المتحف وعدم تداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض. هذا بالاضافة الي الموافقة علي التزام المتحف بلائحة التصوير الخاصة بالمتاحف والمواقع التي أقرها المجلس الاعلى للآثار.

.
 

إقرأ ايضا

sisi (1)

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية: « احنا مبنضحكش عليكم»

هجوم إربيل

تصريحات غاضبة من واشنطن عن هجوم إربيل

شيخ الأزهر مع نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تكشف سر دعوتها للمصريين بالخارج لزيارة حي الجمالية

أخبار متعلقة

العناني يناقش مشروع تعديل قانون شركات السياحة

العناني يناقش مشروع تعديل قانون شركات السياحة