الأربعاء 02 يونيو 2021
توقيت مصر 13:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد مناورات "حماة النيل".. تفاصيل مكالمة رئيس السودان بشيخ الأزهر

بعد أن هاجم صديقته بالفأس.. نجم "إنستجرام" ينتحر خلال بث مباشر

أجبرها على معاشرته.. عاملة تقطع العضو الذكري لمديرها في العمل

الإفتاء تحسم جدل حكم أكل القراميط

بعد أن تغلبت صواريخ المقاومة على القبة الحديدية.. إسرائيل تطالب أمريكا بمليار دولار

بالفيديو/ شاب يقتحم المسرح على هيفاء وهبى بأحد فنادق القاهرة

الجمارك: إحباط 2813 عملية تهريب خلا شهرين

العناني يعلن عن موعد افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة

أهم أسباب خروج أصوات محرجة من المعدة.. تعرف عليها

ADS
 

العناني يعلن عن موعد افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم

وزيرالسياحة والاثار
وزيرالسياحة والاثار
Native
الأربعاء، 02-06-2021 10:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور خالد العناني،  وزير السياحة والآثار أنه خلال الأيام القادمة سيتم افتتاح مشروع تطوير شجرة مريم، وتفقد مشروع ترميم كنيسة جبل الطير بالمنيا.
وأكد  الوزير علي حرصه البالغ علي حضور احتفالية رحلة العائلة المقدسة، كل عام كعادته للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، وهو اليوم الذي فتحت فيه مصر ذراعيها واحتضنت العائلة المقدسة التي وجدت بين أهلها الأمن والأمان لأكثر من ثلاث سنوات، وباركت خطاها أرضها من شمال سيناء مروراً بالدلتا والقاهرة ثم ربوع الصعيد.
وأضاف الوزير  أن رحلة العائلة المقدسة في مصر مسار تاريخي وروحاني تتفرد به الكنيسة القبطية في مصر، ومازالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ جنبات بلدنا الحبيب، ويتبارك الناس بزيارة الأماكن التي مرت بها، مشيرا إلي أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تولى الدولة اهتماماً كبيراً بها منذ عدة سنوات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه كافة أجهزة الحكومة بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لافتاً إلى أنه قد سبق وأن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة وطنية تضم كافة الوزارات والجهات ذات الصلة والكنيسة المصرية لمتابعة تنفيذ هذا الملف الهام، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
جدير بالذكر أن  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكري دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و حضر الاحتفالية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار .
 

إقرأ ايضا

حماة النيل

الجيش في بيان جديد: قادرون على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

عباس كامل في غزة

"الديهي": كافة الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري في غزة

سفارة البرازيل بالقاهرة

سفارة البرازيل تُعلق على القبض على طبيب تحرش بفتاة مصرية

أخبار متعلقة

وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة

العناني يلتقي سفير غينيا لمناقشة سبل التعاون السياحي

مصر تفوز برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط ف

مصر تفوز برئاسة اللجنة الشرق الأوسط الإقليمية للسياحة العالمية