الضحية الرابعة ..زوجة : زوجي قدمني قربانا للجن

الإثنين، 01-02-2021
10:29 ص
إيمان هاني
أكدت
راوية مختار
من البحيرة
أن زوجها كان يريد تقديمها قربان للجن لاستخراج الآثار ، حيث
اكتشفت انه وزوج أخته يريدان فتح مقبرة آثار ويريدان تقدميها كقربان للجن لفتح المقبرة.
وأضافت
مختار ،خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه
"دى ام سى " ، زوجي كان يقوم بإعطائي السحر في العصائر والمشروبات وقام بمنعي
عن اهلي 4 ايام حتي لا أراهم وعند سؤال اهلي عني يقول لهم زوجي انني في الطريق وعندما
جاء أهلي لأخذى وجدوني مرمية على الطريق وهناك الكثير من الجروح بجسدي.
وتابعت
:" أنا الضحية الرابعة لهذا الرجل وهناك فتاة قتلت بالفعل ولم يتلق عقابا علي
قتلها " ولا ساعة سجن " مؤكدة أنها قبل أن تتزوج منه لم تكن تعرف عنه أى
شىء وكان يبحث عند زوجة بمواصفات معينة.