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الصحة تعلن تجهيز غرف خاصة لمصابي الفطر الأسود

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الخميس، 27-05-2021 11:09 ص

أكدت وزارة الصحة، تجهيز غرف خاصة لعزل المصابين بالفطر الأسود، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، داخل مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مطروح.
وقال وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، الدكتور محمد علي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، إنه “تم تلقي تعليمات من وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة لعزل المصابين بالفطر الأسود في مصر”.
وأوضح أنه تم تعزيز هذه الغرفة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، لكنه عاد ليؤكد أن مستشفى النجيلة لم يستقبل أي حالات إصابة بهذا المرض إلى الآن.
وأضاف أن “هذا الإجراء احترازي لنكون في أهبة الاستعداد حال ظهور حالات إصابة بهذا المرض، وعزل اي حالة اشتباه على الفور”.
ومن المقرر أن تتوسع وزارة الصحة في عمل غرف عزل خاصة بمصابة الفطر الأسود داخل عدد من المستشفيات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا بعدما كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة، عن رصد بعض الحالات المتفرقة المصابة بالفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، فيما تتخذ الوزارة منهجًا صحياً وقائياً ضد المرض.
 

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