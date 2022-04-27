«السيسي»: لم أتآمر على «مرسي» لهذا السبب

الأربعاء، 27-04-2022
11:28 ص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي
، عن الرئيس الراحل محمد مرسي:
"أنا لما أجاي أقف الوقفة دي مع الرئيس مرسي الله يرحمه أنا بقف مع مصر
".
وتابع: "لو تآمرت عليه يبقى أنا تأمرت على مصر
وعلى
100 مليون وضيعت حياة 100 مليون الحب هنا ملوش مكان ولا الفكر ملوش مكان".
وأضاف الرئيس السيسي
، أن العهد الذي يربطه مع الشعب المصر
ي
هو عهد الوطن والمحبة والصدق، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، كانت التحديات
عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي
، خلال كلمته في حفل إفطار
الأسرة المصر
ية، إلى أن القوات المسلحة صرفت مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمكافحة
الإرهاب.