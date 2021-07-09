التضامن تعلن عن أعداد الحالات التي تعاملت معها فرق التدخل السريع

الجمعة، 09-07-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزيرة التضامن
الاجتماعي نيفين القباج ، أنها تلقت تقريرا من فريق التدخل
السريع المركزي عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر يونيو، حيث تعامل الفريق
مع عدد ١٨٩ شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية
تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، وأيضا ما
يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين
تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعدد
10 حالات، كما تم إيداع عدد 16 حالة لمواطنين بلا مأوي (مسنين – اطفال) داخل مؤسسات
الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخري ، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة
الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 6 حالات بمستشفيات وزارة الصحة
لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا انهم رفضوا الانتقال للإقامة
في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة
منه.
والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع
يتلقى شكاوى وبلاغات
انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلا مأوي على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حساب
وزارة التضامن
الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي .