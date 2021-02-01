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الباز :"كلنا مدانون ولا أستثني أحدًا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
 
الإثنين، 01-02-2021 03:29 م إيمان هاني


قال الدكتور محمد الباز، إن مستوى الاعلام المصري أقل مما تستحقه الدولة المصرية بكثير في المرحلة الحالية التاريخية.

وأضاف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار" ، قائلا : "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا".

وتابع:" عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه، لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه الدولة حاليًا".

وواصل:" الجمهور أيضًا مُدان في هذا المستوى المتردي للإعلام، لأنه هو من يمنح الشرعية لمثل هؤلاء، ولمثل هذه الموضوعات لأن تتصدر، وبالتالي يُعاد المشهد مرة أخرى ويتم استضافتهم مرة أخرى ومناقشة مثل هذه الموضوعات غير الأخلاقية".

 

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