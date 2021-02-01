الإثنين، 01-02-2021
03:29 م
إيمان هاني
قال
الدكتور محمد الباز
، إن مستوى الاعلام المصري
أقل مما تستحقه الدولة المصرية بكثير
في المرحلة الحالية التاريخية.
وأضاف
الباز في برنامجه "آخر النهار
"، المُذاع على فضائية "النهار
"
، قائلا : "أستعير كلمة الراحل أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، كلنا فاسدون ولا
أستثني أحدًا".
وتابع:"
عندما يتصدر المشهد مذيع يستضيف فنانًا مغمورًا للحديث عن قضية تحرش طبيب بزبائنه،
لتصدير هذه الصورة ويتحول لتريند، فيجب أن نقول إن هذا الإعلام أقل مما تحتاجه
الدولة حاليًا".
وواصل:"
الجمهور أيضًا مُدان في هذا المستوى المتردي للإعلام، لأنه هو من يمنح الشرعية لمثل
هؤلاء، ولمثل هذه الموضوعات لأن تتصدر، وبالتالي يُعاد المشهد مرة أخرى ويتم استضافتهم
مرة أخرى ومناقشة مثل هذه الموضوعات غير الأخلاقية".