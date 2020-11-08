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إغلاق المدارس بسبب " كورونا" .. وزيرة الصحة ترد

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
 
الأحد، 08-11-2020 02:41 م متابعات- أمينة عبد العال
قالت وزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد  أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس " كورونا " ، مؤكدة أنه لا توجد نية لغلق المدارس ليس فقط في مصر ولكن في كل دول العالم .
و أضافت في تصريحات صحفية نشرتها " الوطن " :" لا داعي لحالة الخوف لدي المواطنين لكن يجب إتباع كافة الإجراءات الاحترازية و مؤكدة أن أكثر الفئات إصابة هم غير العاملين وربات المنازل والمتقاعدين والذين شكلوا نسبة 65% من إصابات مصر .
و وجهت مجموعة من النصائح للفئات التي يتطلب عملهم التواجد في الأماكن المغلقة و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة ارتداء الكمامة و عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .
 

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