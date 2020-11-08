الأحد، 08-11-2020
02:41 م
متابعات- أمينة عبد العال
قالت وزيرة الصحة
و السكان الدكتورة هالة زايد
أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس "
كورونا " ، مؤكدة أنه لا توجد نية لغلق المدارس ليس فقط في مصر ولكن في كل
دول العالم .
و أضافت في تصريحات صحفية نشرتها " الوطن " :" لا داعي
لحالة الخوف لدي المواطنين لكن يجب إتباع كافة الإجراءات الاحترازية و مؤكدة أن
أكثر الفئات إصابة هم غير العاملين وربات المنازل والمتقاعدين والذين شكلوا نسبة
65% من إصابات مصر .
و وجهت مجموعة من النصائح للفئات التي يتطلب عملهم التواجد في الأماكن
المغلقة و كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة ارتداء الكمامة و عدم الخروج
من المنزل إلا للضرورة .