السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. آثار " سالي " علي فلوريدا

بشري سارة من التنمية المحلية عن قانون التصالح

فرنسا تدافع عن حزب الله : لا يوجد دليل ملموس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

بعد الإفراج عنها.. تعرف علي شروط تأهيل " منة عبد العزيز "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بعد حظرها " التيك توك " و " وي تشات "..الصين تتمهم واشنطن بالتنمر

ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك

​"مكافحة كورونا": 60 ألف طبيب وممرض للمدارس بالعام الدراسي المقبل

أديب: "الناس بيحسدونا على المياه والكهرباء والعلاج"

أديب
أديب
السبت، 19-09-2020 09:58 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعوب هي التي تختار مصيرها، قائلا: "هل عايزين أمان واستقرار، ولا نعد مع حازمون ونرجع زي زمان.. مين هيسمح بالكلام ده تاني".

وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "إحنا جبنا رئيس وحكومة عشان منتكفيش على وشنا، مفيش بلد حولنا على مسافة ساعة بالطائرة من مصر فيها طوبة على طوبة".

وتابع، "الناس بتحسدنا عندنا مياه وكهرباء وعيش وجيش وشرطة وعلاج.. رغم أننا عندنا أزمة اقتصادية بسبب كورونا زي العالم كله".

 

إقرأ ايضا

مصطفي بكري

بكري : حرام اللي بيحصل دا

الدكتور شوقي علام

المفتي :"الوقوف مع القيادة واجب شرعي"

حي الأسمرات

رئيس حي الأسمرات: "نقلنا المواطن بشنطة هدومه"

أخبار متعلقة

عمرو اديب

مقترح عاجل من" أديب " بشأن مخالفات البناء

أحمد موسي

أحمد موسى يطالب معاقبة كمسارية واقعة القطار جنائيًا

أديب

أديب عن قانون التصالح: مش هيتطلب منك فِردة تاني

محافظ الاسكندرية

لراغبي التصالح . محافظ الإسكندرية: في مفاجأة حلوة جدا

وزير الري

وزير الري: اللي بينا وبين إثيوبيا زواج مينفعش فيه طلاق

طارق عامر محافظ البنك المركزي

ضاحكا بشكل هستيري.. "طارق عامر" يرفض التعليق على سؤال أحمد موسى