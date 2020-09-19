أديب: "الناس بيحسدونا على المياه والكهرباء والعلاج"

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعوب هي التي تختار مصيرها، قائلا: "هل عايزين أمان واستقرار، ولا نعد مع حازمون ونرجع زي زمان.. مين هيسمح بالكلام ده تاني".



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "إحنا جبنا رئيس وحكومة عشان منتكفيش على وشنا، مفيش بلد حولنا على مسافة ساعة بالطائرة من مصر فيها طوبة على طوبة".



وتابع، "الناس بتحسدنا عندنا مياه وكهرباء وعيش وجيش وشرطة وعلاج.. رغم أننا عندنا أزمة اقتصادية بسبب كورونا زي العالم كله".



