نائب وزير التعليم يكشف ملامح نظام الدراسة بالعام الجديد

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مدارس مصر (أرشيفية)
مدارس مصر
 
الثلاثاء، 08-09-2020 12:34 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن اكتساح الفتيات للمراكز المتقدمة بالشهادة الثانوية الفنية يعد ظاهرة منذ سنوات.
وأضاف مجاهد، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد عبر سكايب: «أوائل الشهادات الفنية بلغوا 29 طالبا بينهم 21 فتاة»، مشيرا إلى أن العام الدراسي كان استثنائيا بسبب أزمة «كورونا» حيث اعتمدت الامتحانات على الأجزاء النظرية التي درسها الطلاب حتى 15 مارس.
وأوضح أن نتيجة تغيير المناهج الدراسية للتعليم الفني ستظهر بشكل تراكمي، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن ضوابط العام الدراسي الجديد.
وتابع: «من المتوقع أن تحدد كل مدرسة جدولا يحدد عدد الأيام التي سيدرس فيها الطالب بشكل مباشر داخل المدرسة، وعدد الأيام التي سيتم فيها التعليم عن بعد»، مردفا: «سيكون هناك شبه استقلالية لكل مدرسة».
وحول طرق جذب طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم الفني، قال مجاهد: «هناك إقبال منقطع النظير على مدارس التعليم الفني خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة 4 مدارس تعليم فني جديدة العام الجاري بعد إضافة 11 مدرسة العام الماضي».
وأضاف: «هناك مؤشرات على تغير وجهة نظر المجتمع المصري تجاه التعليم الفني، في ظل حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع بإضافة تخصصات جديدة»، مؤكدا أن وزارة التعليم تتعاون مع رجال الأعمال والجهات الحكومية لتأهيل خريجي مدارس التعليم الفني لسوق العمل.
وأشار إلى أن وزارة التعليم تستعد لإنشاء مدرسة بمدينة الأثاث بالتنسيق مع محافظة دمياط، ومن المقرر أن تكون المدرسة داخلية، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المدرسة بمساهمة الفاتيكان خلال عامين.
ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع الصين لإتاحة اللغة الصينية كأحد بدائل اللغة الثانية لطلاب التعليم الفني.

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