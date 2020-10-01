مصر تمد السودان بطائرتين محملتين بالخبز

الخميس، 01-10-2020
04:18 م
أحمد سالم
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان
الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها .
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجها إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان
فى رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من جمهورية مصر
العربية إلى جمهورية السودان
الشقيقة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودان
يين فى أزمتهم الأخيرة .
من جانبهم أكد عدد من المسئولين السودان
يين والذين كانوا فى إستقبال الطائراتين عن عميق شكرهم وإمتنانهم للجهود المصر
ية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة ، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين .
تأتى الجهود المصر
ية المستمرة تضامناً مع الشعب السودان
ى الشقيق و المتضرر من آثار السيول التى إجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة .