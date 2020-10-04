سر إصابة 150 مواطنًا في "فرح" بالبحيرة

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كشف الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية، سر إصابة قرابة 150 مواطنا من قرية "الفار"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وأضاف "القلفاط" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بأنها حالة تسمم متوسطة وبسيطة، بعدما تناولوا وجبة عشاء فى حفل زفاف بالقرية يوم الأربعاء الماضى، معقبا: "280 حالة ترددوا على المستشفى منذ يوم الخميس وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى".

وتابع :"حالة التسمم تظهر بعد ساعتان من تناول الأكل الملوث، بينما المواطنين في القرية قدموا إلى المستشفى يوم الخميس رغم أنهم تناولوا الطعام في "الفرح"، يوم الأربعاء، معقبا :" الحالات كانت متوسطة وبسيطة، متابعا: "50% من الحالات كانت حالة وهمية".





