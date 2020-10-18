دونالد ترامب يفجر قنبلة من العيار الثقيل

الأحد، 18-10-2020
10:18 ص
المصريون
نشر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تغريدة على تويتر أثار بها الجدل حيث أكد إن زعيم
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن
مازال حياً، وإن ما تم قتله في الغارة كان مجرد بديل
له.
وأثارت
تلك التصريحات جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً.
وتعليقا
على تغريدة ترامب، قال روبرت أونيل، وهو عضو وحدة "سيل تيم 6"، الفريق
الذي قتل أسامة بن لادن
، لقناة "سي أن أن" الأمريكية، ساخرا: "هل
يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟"، مضيفا أن "الكثير من الأشخاص
سيصدقون ترامب بشكل مباشر، ويمكن أن يصل الأمر إلى نقطة يكون فيها الأمر أكثر من
مجرد خطر سياسي".
وقال
أونيل "لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من
المتابعين في موضوع بهذه الأهمية، هناك أشخاص يعتبرون كلام ترامب مقدسا، ولا يمكن
الاتكال على أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بهذا الشأن".
وأكد
أن ترامب يعرف ما حصل حينها، ولديه التصريح الأمني الأعلى في البلاد وبالتالي
يمكنه الإطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات.