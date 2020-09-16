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«السيسي»: التشكيك من جانب قوى الشر هدفه إسقاط وطن

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الرئيس السيسي
الأربعاء، 16-09-2020 11:31 ص متابعات - محمد إبراهيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإساءة والتشكيك الذي تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما إسقاط الدولة، موضحا بأن أهل الشر يشككون في كل شى، لزرع الشك فى نفوس المصريين.
وأضاف "السيسى"، خلال حضوره افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب: سنجد دوما المتشككين في كل إجراء تقوم به الدولة وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر
وتابع الرئيس: كل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدوا من يشكك فيه رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم.

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