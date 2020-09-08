الثلاثاء، 08-09-2020
11:07 م
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي
يقود ثورة معلوماتية
لـ"رقمنة
" الدولة المصر
ية، حيث تم تداول أوجه تفعيل منظومة النقل الذكي، كما تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على طرح منظومة "مصر
الرقمية".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مشروع رقمنة
أجهزة الدولة، لا يتم الدفع بتفعيلها فقط بسبب ضرورة التباعد الاجتماعي للتخفيف من نقل العدوى في ظل تفشي وباء كورونا عالميًا، وإنما لاستيعاب الرئيس بأن مؤسسات الدولة تعمل كجزر منعزلة.
وشدد على أنه لكي تكون مصر
دولة حقيقية، لابد من توافر قاعدة بيانات موثقة موحدة يسهل الولوج إليها، لكي يستطيع صانع القرار اتخاذ أفضل الإجراءات جراء توافر المعلومات بشفافية.