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استقالة بهاء الدين أبوشقة من رئاسة حزب الوفد

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استقالة بهاء الدين أبوشقة من رئاسة حزب الوفد

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بهاء الدين أبوشقة
 
الأحد، 27-09-2020 08:52 م محمد فضل

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عدم استكمال مدة رائسته للحزب ودعوة الهيئة العليا للاجتماع في الرابعة عصر الأربعاء المقبل.
وذكر بيان للحزب أنه يتم اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر 2020، وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقا لما تقضي به المادة 21 من اللائحة الداخلية.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد قرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولا: إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:
1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.
2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.
3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.
 

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