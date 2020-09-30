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أحمد فتحي سرور للمواطنين: "اختار النائب اللي عينه مليانة"

أحمد فتحي سرور للمواطنين: اختار النائب اللي عينه مليانة
أحمد فتحي سرور للمواطنين: اختار النائب اللي عينه مليانة
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:13 ص عبد القادر وحيد
وجّه أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ نصيحة للمواطنين، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، لأجل اختيار ما سماه "النائب الصح".
وبحسب ما ذكرته الوطن عن سرور فإن النائب الأمثل لابد أن يكون حسن السمعة، ولا تدور حول اسمه أي شبهات، فضلًا عن قدرة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجات دائرته، وأن يكون رائده الخدمة العامة.
وأضاف سرور أن النائب لابد وأن تكون "عينه مليانه"، ولا يريد الدخول للمجلس من أجل البحث عن الثراء أو الاستفادة.
وتابع قائلا: المرشح ليس شرطا أن يكون مثقفا، بالمفهوم المعروف للثقافة، فيمكن أن يكون فلاحا لكنه صاحب خبرة حياتية أهلّته لأن يكون مثقفا ومدركا لمتطلبات موقعه.
وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.
بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.
وجاءت محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
فيما جاءت محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
 

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