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رأيت زوجي المتوفي يجلس على كرسي متحرك

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 22-09-2020 09:20 م عبد الحي العسكري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيت زوجي المتوفي يجلس على كرسي متحرك وانا اقف لكي أساعده وأدفعه للأمام. وشكرا.

الرد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان وجود الزوج على الكرسي المتحرك بسبب تعب فى فخذيه فقد يدل ذلك على معاناتك من هموم ومشاكل مع أهل زوجك، وربما دل ذلك على تقصيره رحمه الله فى صلة أرحامه أو أهدر بعض أموالهم، وإن كان يشكو و يتوجع من قدميه فقد يكون قصر فى حق نفسه ولا تنسوه من الصدقة والدعاء.

ودفعك لزوجك ومساعدته يدل ذلك على عدم تقصيرك معه فى حياته وبعد وفاته. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.
 

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