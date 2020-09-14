الصحة تزف بشرى سارة لأهالي الإسماعيلية

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وزيرة الصحة
الصحة
الإثنين، 14-09-2020 09:35 م أحمد سالم
أعلنت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، تسجيل 900 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، بنسبة 66% من إجمالي سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل، أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد د. أحمد السبكي، اليوم الإثنين 14 سبتمبر، مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في 16 وحدة ومركز طبي و4 مستشفيات بالمحافظة.

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