الثلاثاء، 29-12-2020
01:58 م
متابعات- أمينة عبد العال
بعد أن تمكنت قوات
الأمن من قتل " السلعوة
" والتي اتضح بعد قتلها أنها كلب مسعور ، طارد
حيوان مفترس آخر أهالي قرية بهجورة
بنجع حمادي شمال محافظة قنا
.
وخرج الحيوان المفترس
وهو " الورن
" من إحدى مصارف القرية في حالة هياج مما دفع المارة إلي
الابتعاد عنه ، حتى وصل إلي أحدي المقاهي و هاجم الأهالي فيما تمكن عامل من
الإمساك به بعد ضربه بآلة حديدية ، حسبما نشرت " الوطن " .
وقال محمد عبيد، عامل القهوة الذي أمسك به، إنه
فوجئ بحيوان الورن
، داخل القهوة، وخرج مسرعا على صراخ الأهالي وبيده قطعة حديدية ثقيلة،
مضيفا أنه شاهد "الورن
" وهو يتجول بين الكراسي والمقاعد ، وعينه على رأسه
لضربه، لأن هذا الحيوان جلده سميك ولا تؤثر فيه الضربات الخارجية، وبالفعل سنحت له الفرصة وتمكن من ضربه ضربة قاضية على
رأسه، بعدها تقلب في الأرضية وأمسك به وأوثقه بالحبال في جزع نخله بجوار المقهى.
جدير
بالذكر أن محافظة قنا
شهدت هجوم حيوان بري "السلعوة
" أو طلب بري كما أطلق
عليه من قبل الزراعة ومديرية الطب البيطري، وعقر ٢٠ شخصا غالبيتهم من الأطفال في مناطق
الحصواية و الزبيدي والمحال والمساكن شرق مدينة قنا
، وقرية البراهمة في قفط، إضافة
إلى شخصين رجل وابنه في فرشوط، وبعدها أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة قنا
، أن
هذا الحيوان بري وشرس .