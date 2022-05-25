5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

الأربعاء، 25-05-2022
10:41 ص
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للشيخ الراحل عطية صقر
- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، يتحدث عن 5 حالات حرم الله فيها الجماع بين الزوجين
.
ووفق الشيخ الراحل فإن مواضع التحريم جاءت كالتالي:
1. الحيض والنفاس، إذ قال تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"، والمحيض هو مكان الحيض أو وقته وهو محرم بإجماع المسلمين، ومن اعتقد حله فقد كفر، ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه، وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي، أصحهما هو الجديد، وقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير المسلمين ألا كفارة عليه إذا أتى زوجته وقت المحيض، والقول الضعيف هو أنه تجب عليه الكفارة، ومقدارها مختلف فيه، فقيل دينار وقيل نصف دينار، وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض، ونصف دينار إن كانت في آخره، وذلك وارد في حديث رواه أبو داوود والحاكم وصححه، وأكد عطية صقر
أن حرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضًا، وأجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.
2. أكد صقر أن المباشرة الزوجية تحرم أيضًا في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي، وهو محل الولادة، والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيهية لحديث مسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ضعفًا أو ورعًا جائز ذلك، وقال صقر أنه قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لأنه كان يملك اربه.
3. تحريم الجماع
وقت الحج والعمرة.
4.تحريم الجماع
بين الزوجين
في الصيام الواجب كرمضان والنذر.
5. يحرم الجماع بين الزوجين
في غير القُبُل.