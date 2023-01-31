4 أجهزة في المنزل الأكثر استهلاكًا للكهرباء.. تعرف على كيفية التعامل معها





يعاني البعض من فاتورة الكهرباء، ولذلك عليك أن تعرف أكثر الأجهزة استهلاكًا لـ الكهرباء في المنزل وكيفية التعامل معها وفق الجهاز، وهي كالتالي:-

الثلاجة

تعد الثلاجة من أكثر الأجهزة الكهربائية، استهلاكًا للكهرباء، نظرًا لكونها الجهاز الذي يعمل بانتظام طوال الوقت دون إغلاقه لفترات زمنية مثل باقي الأجهزة، لذلك يجب أن يتم التعامل معها بشكل صحيح، حتى لا تستهلك كهرباء بشكل أكبر من الطبيعي، ووفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإنه من الضروري، ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 و 15 سم من خلف الثلاجة، وترك مسافة لا تقل عن 5 سم من اليمين واليسار، حتى يكون هناك مجال للتهوية لأنابيب التبريد والضاغط، الأمر الذي يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

الفرن الكهربائي

تحرص الكثير من ربات البيوت، أيضًا على استخدام الفرن الكهربائي بكثرة في المنزل، إذ يساعدهم في إعداد الطعام بشكل جيد وسريع، الأمر الذي يجعل هذا الجهاز يستهلك كهرباء بشكل كبير، وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى كيفية التعامل معه بشكل صحيح، والتي تتمثل في الخطوات التالية:-

- الحرص على إذابة الطعام جيدا قبل وضعه في الفرن.

- استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسلين.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مره للاطمئنان على الطعام لأن ذلك يخفض من درجات الحرارة ما يجعله يتطلب طاقة أكبر.

- ضرورة نزع الفيشة عقب الانتهاء من استخدام الفرن الكهربائية.

السخان الكهربائي:-

يزداد استخدام السخان الكهربائي، في فصل الشتاء تحديدا، ما يجعله الجهاز الأكثر استخداما بشكل يومي في هذا الفصل، الأمر الذي جعل جهاز مرفق الكهرباء يقدم نصائح للمواطنين بالطريقة الأنسب للتعامل معه، حتى يتم استخدامه بشكل صحيح، وتتمثل تلك النصائح في الآتي:

- ضرورة ضبط الثرموستات عند درجة حرارة تتراوح بين 50 و 60 درجة مئوية.

- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، إذ أن هذا يعرض الحرارة للانخفاض، فيقوم السخان بإعادة التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يجب تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة،مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، يجب شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء، والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.

التكييف الساخن

على مدار فصل الشتاء، وخصوصا في الأيام التي تنخفض بها درجات الحرارة بشكل كبير، يحرص الكثيرون على استخدام التكييف الساخن لتدفئة الغرفة، ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو نفاذ كارت شحن العداد مسبق الدفع بشكل أسرع من المعتاد، وحدد الجهاز بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدامه، وتتمثل في الآتي:

- يجب التأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.

- التأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.

- غلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ 15 دقيقة.

- ضبط التكييف الساخن على درجة 22، حتى يقلل من استهلاك الكهرباء.