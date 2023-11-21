3 أسباب خطيرة.. لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم؟

ارشيفية





لعلها من الوصايا النبوية التي قد تثير مخاوف أولئك الذين يؤرقهم الظلام وتكثر فيه أسباب الهلع، وحيث إنه دائمًا ما يرشدنا رسول الله -صلى اله عليه وسلم إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، وبنهانا عن كل ما فيه شر وأذى ، فهذا ما يجعلنا نقف عند سبب لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم ؟ ، لعلنا نجد في الإجابة سببًا يطمئن قلوب من يخافون النوم في الظلام ويعينهم على اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم - والالتزام بوصاياه.



لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا

ورد من جملة الوصايا النبوية أنه –صلى الله عليه وسلم- حث على إطفاء الأنوار في الليل خاصة عند النوم، فلقد سمعنا أنه يتعين علينا إطفاء الأنوار في الليل وأن نغلق الأبواب والنوافذ ساعة الغروب لكي لا تدخل الجن والشياطين ، فهل يعني هذا إطفاء الأنوار طوال الليل وأن النوافذ يجب أن تبقى مغلقة طوال الليل؟ أم وقت المغرب فقط؟ وإذا كانت الثانية فكم المدة تحديدًا؟، فقد ترك لنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – إرثًا غنيًا نستطيع الاهتداء به في كل جوانب حياتنا، وجعل لنا سننًا لكل شيء، فأرشدنا إلى سنن النوم وأدعية الصباح والمساء والخروج والدخول من المنزل وطلب الرزق والزواج والشدة والرخاء والحزن والفرح، فلم يترك جانبًا أو ركنًا مظلمًا في حياتنا، فنجد وصاياه مصابيحًا تضيء طرقنا وبها نهتدي ونقتدي للوصول إلى بر الأمان والسعادة في الدنيا والجنة في الآخرة لكن يظل سؤال لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا مطروحًا.



وقد أمَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإطفاءِ المصابيحِ ليلا مع ذِكرِ اللهِ عند إطفائِها، لثلاثة أسباب هي:



1- لأنَّ المصابيحَ كانت تُضاءُ بالنَّارِ، وكانت الفأرةُ تَنزِعُ الفتيلَ وتجُرُّه فتَتسبَّبُ في إضرامِ النِّيرانِ.

2- أن ذِكر اسمِ اللهِ تعالى عند إطفاء الأنوار ، المقصود منه أن يصاحب ذكر الله تعالى كُلّ فِعلٍ؛ فذكر الله هو الحصن الحصين من الشياطين، فالشَّيطان إنَّما يَتسلَّطُ على المُفرِّطِ لا على المُتحرِّزِ.

3- صيانة عن الشَّيطانِ والوَباءِ والحَشَراتِ والهوامِّ، ففي الحديث أخْذُ الحَيطةِ والحذَرُ مِن كلِّ ما يضُرُّ.