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ياسين الفقي يكشف أسرع طريقة لعلاج ضعف الانتصاب: ستعطيك صلابة 100%

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ياسين الفقي يكشف أسرع طريقة لعلاج ضعف الانتصاب: ستعطيك صلابة 100%

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الأحد، 26-09-2021 12:54 م

قال الدكتور ياسين الفقى، استشارى جراحة الذكورة، إن تركيب الدعامات واللجوء إلى الحل الجراحى من أهم طرق علاج ضعف الانتصاب والضعف الجنسى، لافتا إلى أن بمجرد وجود هذه الدعامة داخل العضو الذكرى ستزيد صلابته بنسبة 100%.
وأوضح "الفقى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد،  أن الدعامة عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة يوضع داخل النسيج الكهفى داخل العضو الذكرى للزوج.
وأشار إلى أن هذه الدعامة تتيح للزوج طوال عمره لممارسة علاقة زوجية ناجحة، لافتا إلى أن استعمال الدعامة ينقسم لمحورين أولهما طبى والثانى حسب ظروف المريض خاصة أن هناك عددا من المرضى قاموا بأخذ العديد من الأقراص المنشطة وضبط نسبة الهرمونات خاصة أن عددا كبيرا من مرضى ضعف الانتصاب يكون بسبب اصابتهم بمرض السكرى.
وكان قد كشف  الدكتور ياسين الفقي، استشاري الذكورة والضعف الجنسي بمركز "مصر للذكورة"، فى تصريحات سابقة أن أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي للرجل ، موضحا أنها أحد المشكلات الصعبة لدى المريض ، مشيرا إلى أن هناك أملا بنسبة 60% لحل تلك المشكلة عند الرجال، مكملا أن الضغط النفسي أهم الأسباب في فشل الحقن المجهري .
وأضاف أن انعدام الحيوانات المنوية سببه عيب خلقي في الخصيتين يولد به الرجل ، أو مشكلات في الغدة النخامية ، وتابع :  "عندنا 50 % من المترددين علينا عندهم مشكلة في انعدام حيوانات منوية".
ونوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي إلى أن العلاج الإشعاعي والكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة.

 

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