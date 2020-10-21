ولي العهد السعودي يوجه دعوة لهؤلاء لمشاركة المملكة

الأربعاء، 21-10-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
دعا ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان
من وصفهم بشركاء المملكة ، للانضمام إلي المملكة
لبناء اقتصادات المعرفة .
و أضاف في كلمته التي
ألقاها خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي :" دعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء
اقتصادات المعرفة، فنحن نتطلع مع شركائنا لتسريع تبنّي إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق
التنمية " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و
قال رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي عبد الله بن شرف الغامدي أن الذكاء
الصناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة ، لافتا إلي أنه بحلول 2030 ستصنف المملكة
من بين أول 15 دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي .
جدير
بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف ليوم القمة العالمية للذكاء الصناعي
تحت شعار " الذكاء الصناعي لخير البشرية " علي مدار يومي 21 و 22 أكتوبر
الجاري .