الثلاثاء، 15-06-2021
11:05 م
حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توقف
برنامج الإعلامية ريهام سعيد
"صبايا الخير"، على شاشة قناة النهار، خاصة بعد حلقتها المثيرة للجدل من غرفة نوم السيدة التي اشتهرت على مواقع التواصل باسم "أم نور".
وترددت أنباء أن الرقابة رفضت حلقتين مصورتين للبرنامج لم يتم عرضهما لوجود أعمال عنف بهما و أن حلقة "أم نور" التي اشتهرت بطهي الطعام في غرفة نومها قد أدت إلى مشكلة بين ريهام وقناة النهار المتعاقدة معها الأمر الذي حدا بإدارة القناة إلى عقد جلسة مع سعيد لإنهاء الظهور على شاشة ”النهار“.
لكن ريهام سعيد
، خرجت عن صمتها وأطلت في بث مباشر عبر صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي لتنفي كل هذه الأخبار وتعلن أن السبب الحقيقي لتوقف
برنامجها هو انتهاء تعاقدها مع القناة وانها تريد أن تأخذ استراحة بعيداً عن الشاشة لتكون قريبة من أولادها، نافية أي خلافات بينها وبين قناة النهار من جيث الوضع المهني والمادي.
وأوضحت أن حلقة ”أم نور“ التي اشتهرت بطهي السمك والكفتة في غرفة نومها، لم تتسبب في أي أزمات لها وقالت "كانت سنة كلها نجاحات ومشاهدات عالية جداً، وكل حلقة كانت تتخطى الـ 30 مليون مشاهدة“.