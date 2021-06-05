وفاة شقيقة الفنان محمود عبدالعزيز

السبت، 05-06-2021
06:50 م
أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن وفاة
عمته شقيقة الفنان
الراحل محمود عبد العزيز عبر بوست نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
و علق محمد محمود عبد العزيز:"مفيش كلام يتقال... السلام امانه يا عمتى...(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لعمتى ناديه و لكل من رحلوا عنا).
يذكر أن يوم 4 يونيو، يوافق ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، من العام 1946.
ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا، يوم 12 نوفمبر 2016؛ بعد أن قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما والدراما.