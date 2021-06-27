الإثنين 28 يونيو 2021
توقيت مصر 03:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رفض حلق لحيته.. عروس تلغي حفل زفافها لأغرب سبب

أول قرار رسمي ضد نجل محمد حسين يعقوب

كايزر تشيفز يوجه رسالة مفاجئة لـ الأهلي قبل المواجهة

ابنة هبة قطب تكشف تفاصيل منعها من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي

صدمة.. مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده

الغندور عن تصريحات جمعة بشأن ركلة جزاء الأهلي في الترجي: كلامه سليم

وفاة دولفين بعد 6 أشهر من حفل زفافه على امرأة!

سبب طرد الإمارات للقوات الإيطالية من قاعدة المنهاد

بكاء واعتزال.. علا غانم تتصدر الترند عبر تويتر

بطلة "المؤسس عثمان" تكشف سبب انفصالها عنه بشكل مفاجئ

ADS
 

وفاة دولفين بعد 6 أشهر من حفل زفافه على امرأة!

1228527
ا
Native
الأحد، 27-06-2021 02:05 م

فجعت امرأة بوفاة زوجها وحبيبها وهوم عبارة عن دلفين وليس إنساناً، معتبرة أنه كان حب حياتها ولن تبحث عن حبيب آخر من بعده.
في الوقت نفسه، أشارت إلى أنها تحب الدلفين "ليس كرجل" وتشعر بـ "الحب الخالص" تجاهه. ومع ذلك، توفيت سيندي بعد أقل من ستة أشهر من حفل الزفاف.
وقابلت المرأة المذكورة دلفينا يبلغ من العمر 39 عامًا في سن 26 عامًا، وقالت : كان هناك اتصال فوري بينهما. لذلك قامت برحلات باهظة الثمن إلى مكان تواجده لرؤية حبيبها.
أضافت :"هذا ليس تحريفًا. أنا حقا أحب هذا الدلفين"، وقالت: "إنه حب حياتي".
 

إقرأ ايضا

Egv7zqlXgAEvUfN

بطلة "المؤسس عثمان" تكشف سبب انفصالها عنه بشكل مفاجئ

Capture

شاهد.. مظاهرة لناشطات شبه عراة في الشارع والسبب صادم!

زاهي حواس و أعضاء مبادرة ألف كاتب

" 1000كاتب" تصدر تفاصيل المشروع الوطني الشبابي للفنون والإعلام والسلام العالمي

أخبار متعلقة

Capture

فنانة شهيرة تنشر صورة في أحضان زوجها السعودي بعد وفاته: جسد حي وقلب ميت

وفاة شقيقة الفنان محمود عبدالعزيز

وفاة شقيقة الفنان محمود عبدالعزيز