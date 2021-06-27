وفاة دولفين بعد 6 أشهر من حفل زفافه على امرأة!

الأحد، 27-06-2021
02:05 م
فجعت امرأة
بوفاة
زوجها وحبيبها وهوم عبارة عن دلفين
وليس إنساناً، معتبرة أنه كان حب حياتها ولن تبحث عن حبيب آخر من بعده.
في الوقت نفسه، أشارت إلى أنها تحب الدلفين "ليس كرجل"
وتشعر بـ "الحب الخالص" تجاهه. ومع ذلك، توفيت سيندي بعد أقل من ستة أشهر
من حفل الزفاف.
وقابلت المرأة المذكورة دلفينا يبلغ من العمر 39 عامًا في
سن 26 عامًا، وقالت : كان هناك اتصال فوري بينهما. لذلك قامت برحلات باهظة الثمن إلى
مكان تواجده لرؤية حبيبها.
أضافت :"هذا ليس تحريفًا. أنا حقا أحب هذا الدلفين"،
وقالت: "إنه حب حياتي".