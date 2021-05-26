والدة حلا الترك: زوجي اتهمني بالسرقة وابنتي الفنانة شهدت ضدي

الأربعاء، 26-05-2021
06:35 م
محمد فضل
ردت الفنانة الكويتية، منى السابر
، لأول مرة على محامي عائلة ابنتها الفنانة البحرينة، حلا الترك
، الذي نفى أن تكون الأخيرة هي من تسببت في صدور الحكم ضد والدة
ها، لكونها قاصرا لا تستطيع رفع قضية ضدها.
وقالت منى السابر
، في تصريحات لها، إنها "لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما"، موضحة أن والد حلا الترك
، محمد الترك، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.
وتابعت: "الأب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه".
وأوضحت منى السابر
، أنها "لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها"، معلقة: "كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا".
وعبرت عن تمنيها أن ينهي الموضوع قائلة: "أنا أتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها".
وانتقدت منى السابر
، حديث البعض عنها واتهامها بالكذب على السوشيال ميديا، قائلة: "بما أن في بعض الأشخاص المشاهير اللي بيحكوا عني أنا عندي أوراق واثباتات أنا عندي حكم أنا مو كذابة مثل ها الشخص اللي كنت اعتبره صديق ويكذبني ويتكلم عني كلام عيب أنت بالنهاية إعلامي ومن المشاهير والناس كلها تتابعك".
وأكملت: "أنا بحياتي ما دعيت على حدا كل واحد أتكلم عني واتكلم في شرفي وكلام يمسني دعيت عليه ليل ونهار وعلى كل شخص أذاني".