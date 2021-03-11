الخميس 11 مارس 2021
توقيت مصر 23:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محكمة ماليزيا تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله"

الدولار يهوي أمام الجنيه.. تراجع حاد في 10 بنوك

قرار مفاجئ من ملكة بريطانيا بعد ضجة مقابلة «هاري وميغان»

خطوة سعودية هامة تجاه السودان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل «الشهراني».. وإعدام 5 آخرين

صادم.. انتحار عروس بالجيزة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع

السعودية: مصرع محافظ تربة في حادث سير

مصرع 20 وإصابة العشرات في حريق مصنع العبور (فيديو)

نورة العميري ترد على الهجوم عليها بسبب قُبلاتها مع أمها وتفجر صدمة

قرار عاجل من محكمة النقض بشأن «أبوتريكة»

ADS
 

نورة العميري ترد على الهجوم عليها بسبب قُبلاتها مع أمها وتفجر صدمة

Capture
نورة تقبل والدتها
 
الخميس، 11-03-2021 12:56 م محمد فضل

بعد الجدل الذي أثارته الفنانة الكويتية نورة العميري، بظهورها في مقطع فيديو تُقبّل فيه والدةها على شفتيها، الأمر الذي عرضها لانتقادات وهجوم كبير، خرجت الفنانة الشابة لترد على ما أثير مفجرة صدمة لمتابعيها بالكشف عن معاناتها من مرض.
وظهرت نورة في مقطع فيديو جديد، قالت فيه: "اللي بستها أمي وأنا تعبانة في مكان ما وأمي خايفة علي".
وأضافت أن هذه القبلة تعبر عما بينهما من عاطفة وحنان وأنها ما زالت صغيرة بعين والدةها. وتابعت أنه يمكن الأخيرة أن تقبلها في أي مكان. وختمت: "توقفوا عن التدقيق في الأشياء اللي ما تخصكم، خلاص زهقتوني".
وأثار الفيديو تعاطف كبير مع الفنانة، خاصة أنها بدا عليها مرض لم تكشف عنه، داعين لها بالشفاء، فيما نصحها البعض بعدم تصوير مثل هذه الأشياء ونشرها على العام.


 

إقرأ ايضا

Capture

«قمرين».. والدة ياسمين الخطيب «الحسناء» تثير الجدل

Capture

شقيقة باسم ياخور تلفت الأنظار في أول ظهور لها

ارشيفية

دراسة صادمة تحدد موعد دمار كوكب الأرض

أخبار متعلقة

Capture

«قمرين».. والدة ياسمين الخطيب «الحسناء» تثير الجدل