نصائح غير متوقعة من سمية الخشاب للانتقام من الزوج السابق

الثلاثاء، 23-11-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة سمية الخشاب
نصائح للسيدات عن كيفية الانتقام من الزوج
السابق، مما أثار إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعلهم معها.
وردت الفنانة سمية الخشاب
علي متابعيها علي موقع التدوينات المصغر "
تويتر
"، عن سؤال لسيدة كيف تتصرف لتنتقم من شخص آذاها كثير، فردت الخشاب
قائلة:" تهتم بنفسها وتطور من نفسها وتخليه يلعن اليوم اللي فكر يسيبها
فيه".
وسألتها آخرى عن مدى نجاح الزواج عن حب أم التقليدي وما هو
الأفضل بينهما، ردت سمية الخشاب
قائلة: "الاثنين مش نافعين".
جدير بالذكر أن آخر
زيجات سمية الخشاب
المعلن عنها من الفنان المصري أحمد سعد، والتي استمرت لمدة عامين
وانتهت بالطلاق والأزمات، و اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.