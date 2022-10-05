نرجس المغربية تطرح أحدث أغنياتها.. وتحقق نجاحًا واسعًا عبر «يوتيوب»

الأربعاء، 05-10-2022
08:55 م
طرحت المطربة المغربية الشابة، نرجس النايلي، وشهرتها نرجس المغربية
، أحدث أغنياتها بعنوان «مزة وشياكة.. ودايمًا حواليا طاقة».
وقالت المطربة نرجس المغربية
، إن الأغنية
حققت انتشارًا واسعًا بمجرد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب
» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام».
وأضافت نرجس المغربية
، أن الأغنية
من إدارة أعمال محمد ناصف ومن كلمات وألحان مانو وإنتاج إسلام ساسو وإخراج مودي رجب.
وكانت المطربة نرجس المغربية
، قد طرحت أغنية
خلال الشهور الماضية بالتعاون مع المطرب محمد شاهين، بعنوان «بيتك بيتك»، إذ حققت انتشارًا كبيرًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب
».
يذكر أن نرجس المغربية
، قد طرحت أغنية
خلال الفترة الماضية بعنوان «صوتك عالي أوي.. الدنيا ما تهدتش»، من كلمات وألحان عمرو العزبي، وإنتاج محمد ناصف.
وتستعد المطربة نرجس المغربية
، في التجهيز للأغنية
الجديدة التي تحمل عنوان «خرزة زرقا»، وذلك بالتعاون مع الموزع، عمرو الخضري.