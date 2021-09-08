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تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة

"مودة" يطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين

دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين
دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين
Native
الأربعاء، 08-09-2021 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وقدم المحتوى التدريبي نخبة من الأساتذة المتخصصين، والذي سبق أن تم اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
واستفاد من التدريب عدد ٦٦ مشاركًا ومشاركة (٣٣ خطيب - مخطوبة)، مع حرص الجهات المنفذة على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.
وافتتح التدريب كلاً من رندة فارس - مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد - مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.
والجدير بالذكر أن مشروع مودة يهدف إلي المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الأسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.
 

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