ممرضة السجن تدخل في علاقة غرامية مع سجين

الأربعاء، 16-06-2021
02:32 م
أفلتت ممرضة في أحد السجون ببريطانيا من عقوبة السجن، بعد أن قامت علاقة
مع نزيل، عقب اعترافها بتهمة واحدة تتعلق بسوء السلوك في منصب عام.
وأقامت برنيس آيفي (28 عامًا) علاقة
غرامية مع روبن سميث (21 عامًا) بينما كان مسجونًا في سجن بمدينة باكينجهامشاير.
واستمعت المحكمة كيف أجبر سميث نزيلاً آخر على إرسال اعتذار مكتوب إلى آيفي بعد تحرشه بها، وكان ذلك بمثابة بداية علاقة
حب سرية استمرت سبعة أشهر.
على الرغم من عدم السماح له باستخدام هاتف محمول خلف القضبان، تمكن سميث من الحصول على هاتف وبدأ في الدردشة مع آيفي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المدعي العام والتون هورنزبي للمحكمة - وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" -: "لقد كانت علاقة
جدية بينهما. يتحدثان عن الزواج وإنجاب الأطفال".
وقال محامي الدفاع محمد ساقيب للمحكمة، إن الممرضة مخطوبة الآن ومن المقرر أن تتزوج العام المقبل بعد عودتها إلى شريك سابق.
قال المسجل نيكولاس رودس كيو سي، وهو يسلم آيفي حكمًا بالسجن لمدة 15 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين: "بينما تؤكد أنه لم تكن هناك علاقة
جنسية حميمة وهذا مقبول، فمن الواضح من الرسائل التي كتبتها أن علاقة
ك كانت تسير على هذا النحو وكان لديكما اهتمام جنسي قوي ببعضكما البعض".
وأشار أيضًا إلى أنه في السنوات الثلاث التي استغرقت فيها القضية للمثول أمام المحكمة، أعادت آيفي تدريبها بالكامل وتعمل الآن في شركة تأمين.
ولفت إلى أن "هناك قواعد واضحة حول الأخوة مع النزلاء وجميع أشكال العلاقات محظورة"، مخاطبًا إياها بالقول: "لقد خرقت هذه الثقة بإقامة علاقة
مع سجين
أصغر منك بسبع سنوات. فتحت نفسك للابتزاز وعرّضت للخطر سلامة وأمن جميع الموجودين في السجن".
وأوضح أنه "ومع ذلك، فقد استغرق تقديم هذه القضية إلى المحكمة أربع سنوات، مما يسبب لك قلقًا كبيرًا. أنت تدرسين الآن للحصول على درجة علمية. لقد حصلت أيضًا على عمل في شركة تأمين وأنت في علاقة
مستقرة".
بالإضافة إلى 15 شهرًا مع وقف التنفيذ، سيتعين على آيفي إكمال 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.
وأضاف ريكوردر رودس: "يمكن القول إن العقوبة مخففة للغاية ولكن هذه حالة استثنائية. لقد اقتربت قدر المستطاع من الذهاب إلى السجن مباشرة".