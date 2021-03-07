الأحد 07 مارس 2021
توقيت مصر 09:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

"الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس يوم غد الأحد

أول تعليق من الخارجية بشأن مقتل مصري بالرصاص في السعودية

كويتية شهيرة تؤازر فنانة مصرية مصابة بالشلل.. شاهد ماذا حدث

بعد كورونا.. حمى الخنازير الإفريقية تتفشى في الصين

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب فى أبطال افريقيا

الكويت تخرج عن بكرة أبيها.. ماذا يحدث؟

لماذا لم يتبرأ يوسف شعبان من «حمام الملاطيلي» قبل وفاته؟ (فيديو)

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الكويت

«ساسي» يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

ADS
 

مقابلة الأمير هاري وميجان مع أوبرا.. كم تكلفت

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان
 
الأحد، 07-03-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية أن شبكة " سي بي إس " دفعت مبلغ يتراوح ما بين 7 إلي 9 مليون دولار أمريكي لشركة الإنتاج الخاصة بالإعلامية أوبرا وينفري ، للفوز ببث المقابلة مع الأمير البريطاني هاري و زوجته الأمريكية ميجان ماركل .
و كشفت المتحدثة باسم هاري وميجان أن الزوجين لم يتم تعويضهما ماديا عن المقابلة .
في سياق متصل أشارت  الاتفاقية المبرمة مع شركة وينفري علي ان شبكة " سي بي أس " تمتلك حقوق المقابلة في الأسواق العالمية والتي من المنتظر أن تبث غدا الاثنين علي قناة " آي تي في " في بريطانيا لقاء مبلغ مالي لم يتم الإعلان عنه .
جدير بالذكر أن اللقاء سيتم نشره مساء اليوم في وقت الذروة بعد البرنامج المعروف " 60 دقيقة " .
 

إقرأ ايضا

ملاك الكويتية

ملاك الكويتية: تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا

أديل و زوجها

رسميا.. المطربة أديل تعلن طلاقها من سيمون كونيكي

37465-مها--نصار-(5)

مها نصار تنشر أول صورة مع حسين المنياوي بعد الزواج