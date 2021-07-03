"مصر الخير تعلن عن هدايا للمتبرعين ضمن حملة "صك الأضحية"

السبت، 03-07-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر
الخير، عن عدة هدايا للمتبرعين تتيحها مؤسسة "مصر الخير" هذا العام ضمن حملة
"صك الأضحية
"، وهي عبارة عن معلبات بها عكاوي مطهية وجاهزة ليتم توزيعها
علي أول 15 ألف صك سيتم بيعهم، فضلا عن توفير شنطة حرارية سيأخذ فيها المتبرع نصيبه
من الصك لضمان وصول اللحم إلى منازل المتبرعين بشكل صحي وسليم.
أما بالنسبة للمستحقين، فنوه أحمد علي إلى أن مؤسسة
"مصر الخير" تعمل على زيادة كميات اللحوم التي سيتم توزيعها على المستحقين
في ربوع الجمهورية وذلك من خلال زيادة عدد رؤوس المواشي التي يتم ذبحها، حيث أن المؤسسة
تستهدف هذا العام الوصول إلى أكثر من ٢ مليون مستحق عبر ٤٠ ألف صك، وذلك حسب
البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وعن إطار عمل منظومة صك الأضحية
بمؤسسة "مصر الخير"،
قال المدير التنفيذي لبرامج المؤسسة إن العمل يبدأ قبل 9 شهور من عيد الأضحى لأن مؤسسة
"مصر الخير" تفضل أن يكون صك الأضحية
بلدي خالص ، مع توفير الأعلاف والعمالة
والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين
المتقدمين لمزارع المؤسسة للحصول على روؤس مواشي للتربية، حيث تعطي المؤسسة لكل شاب
20 رأس ماشية، حيث أن عملية التربية تتم على مدار 6 أشهر كاملة وهي مدة دورة التربية.
وأكد أحمد علي، أن ذبح الأضحية
يتم خلال أيام التشريق تحديدا
بعد صلاة العيد مباشرة وحتى عصر رابع يوم للعيد، وذلك في المجازر الحكومية أو المجازر
المرخصة، مشددا على أن عمليات الذبح تتم تحت إشراف بيطري كامل من مندوب وزارة الزراعة
ومندوب من مؤسسة "مصر الخير"، ثم تتم التشفية و التعبئة والتوزيع على المستحقين
على أعلى مستوى من الجودة لإدخال الفرحة على الأسر المستحقة خلال أيام العيد في ربوع
الجمهورية بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يصل عددها لحوالي 5 ألاف جمعية، للوصول
إلى المستحقين في كل محافظات مصر، ثم سيعقب ذلك توزيع أنصبة المتبرعين من خلال توصيل حصتهم إلى منازلهم أو استلامها من
منافذ "مصر الخير"، بعد تعبئتها وتغليفها و تجميدها ونقلها وفقا لأفضل المعايير
والمواصفات من خلال سيارات مجهزة تضمن سلامة وجودة اللحوم
وأطلقت مؤسسة مصر الخير حملة صك الأضحية
وذلك للعام السابع
علي التوالي، والتي تستهدف أكثر من ٢ مليون مستحق في ربوع الجمهورية وذلك في إطار توجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
ويبلغ قيمة صك الأضحية
بمؤسسة "مصر الخير" ٣٥٠٠ جنيه ويزن 27 كيلو لحم بلدي صافي، يتم توزيع
ثلثي الكمية على المستحقين 18 كيلوجرام ، وثلث يحصل عليه المتبرع بوزن 9 كيلو جرام.