الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

مرضى السمنة معرضون لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب

الدكتور محمود زكريا الجنزوري
الدكتور محمود زكريا الجنزوري
 
الخميس، 29-10-2020 02:42 م المصريون
أكد الدكتور محمود زكريا الجنزورى أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون لتطور خطر الإصابة بمرض الاكتئاب وبالتالي يجب توفر  منظومة متكاملة فى العلاج داخل المراكز والمستشفيات المتخصصة لإجراء عمليات السمنة حتى يصل المريض إلى ما يسمى بالأمان والرضا الكامل فى تحقيق النتائج المرجوة بعد العملية من حيث الوصول إلى الوزن المثالي و هو فى كامل الصحة و العافية و عدم زيادة الوزن مرة أخرى.

وأوضح الجنزوري، أن المنظومة المتكاملة لجراحات السمنة تتيح عنصر الأمان كما تحقق أعلى معدلات من الجودة وتحقيق النتائج الإيجابية من حيث نزول الوزن وعدم زيادة الوزن مرة أخرى بعد الوصول للوزن المثالي، وخاصة أن مريض السمنة بعد الجراحة يحتاج إلى تأهيل نفسى وبدني وتغيير نمط الحياة القديم الى نمط أفضل مما كان عليه فى السابق، وكل هذا لن يتم إلا من خلال العناصر البشرية المحددة ضمن المنظومة المتكاملة لجراحات السمنة.

وأضاف الدكتور محمود زكريا، أن عمليات السمنة علاج فعال حينما لا يستطيع الشخص المصاب بالسمنة المفرطة أن يفقد الوزن عن طريق إتباع النظام الغذائى  وبالتالى فالإقدام على عمليات السمنة ستغير نمط الحياة بشكل جذرى ولكن للأفضل.

وأشار الجنزوري، إلى أن أخصائية التغذية العلاجية لها دور كبير بعد جراحات السمنة فى إرشاد المريض وتوجيهه إلى تناول الأغذية الصحية المفيدة والأغذية الغير صحية التى يجب أن يتجنبها قدر الإمكان، كما أن لها دور كبير فى متابعة نزول الوزن وعدم حدوث ثبات للوزن بعد العملية ومتابعة الفحوصات المعملية ونسب الفيتامينات والمعادن بعد العملية حتى نصل إلى الوزن المثالي ونحن فى أتم صحة وعافية.

وأوضح الدكتور محمود زكريا، أن دور الطبيب النفسى قبل إجراء أى جراحات للعلاج من البدانة أو بعدها مهم جدا، ما يعنى ضرورة استشارة النفسيين خلال مراحل الجراحة كافة، والوقوف على مدى قلق المريض وقرار الإقدام على إجراء الجراحة، فضلًا عن أهمية الدعم النفسى للمريض بعد العملية ومساعدته على تعديل عاداته الغذائية  بعد العملية، وبالتالى فالمراكز الطبية التى تقوم بإجراء عمليات السمنة لا تنازل فيها عن وجود منظومات متكاملة لصالح المريض قبل وأثناء وبعد العملية.

وشدد الدكتور محمود زكريا الجنزوري، على أن جراحات السمنة لابد أن تتم فى مركز أو مستشفى لديه المهارات الطبية الهائلة من خلال وجود ما يسمى بالمنظومة المتكاملة لجراحات السمنة، بداية من وجود جراح لديه خبرة كبيرة فى هذا النوع المتخصص من الجراحات، كما يجب أن تتضمن تلك المنظومة المتكاملة التقنيات التكنولوجية المتطورة والعناصر البشرية المساعدة فلابد من وجود أطباء تخدير، وأطباء تغذية علاجية، وأخصائى الدعم النفسى وتعديل السلوك بالإضافة إلى مدربين رياضة بدنية لإرشاد المريض للرياضيات المفيدة والمناسبة له بعد العملية.
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ