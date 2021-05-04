ما لا تعرفه عن الفنان الراحل ماهر العطار

الثلاثاء، 04-05-2021
10:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
توفي الفنان ماهر العطار
عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مع المرض بأحد
مستشفيات القاهرة
.
ونعت نقابة الموسيقيين
الفنان الراحل في بيان لافتة إلي أن الراحل دخل
المستشفي قبل أيام بسبب إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس .
والفنان الر احل ولد بحي الشعرية في القاهرة
عام 1938 وكان حاصل علي
بكالوريوس التجارة ثم التحق بالمعهد العالي للموسيقي العربية وحصل علي دبلوم منها.
و اشتهر العطار بالأغاني الشعبية في فترة الخمسينات والستينات من القرن
العشرين وشارك في العديد من الأفلام السينمائية منها " حب وحرمان"
و " احترس من الحب" و "
بنات بحري " و " النغم الحزين " .
ومن أشهر أغانيه " بلغوه" و"افرش منديلك على الرملة"
و"مين يآمن لك مين" " ورد الجنانين" و" قمري أنا" و
"قلبي سألته عليك" و"الحارس الله" و"دوبوني الغمزتين
".
جدير بالذكر أن الفنان الراحل ابتعد عن الساحة الغنائية
منذ عدة سنوات ولم يشارك إلا في القليل من البرامج التلفزيونية .