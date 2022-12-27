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ليست حامل.. تطورات جديدة بشان انتحار فنانة شهير شنقًا بموقع التصوير

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الفنانة الراحلة
Native
Teads
الثلاثاء، 27-12-2022 10:04 ص

 

 

لا يزال الغموض يكتنف حقيقة دوافع انتحار الفنانة الهندية الشابة تونيشا شارما، بشنق نفسها، وعمّت حالة من الصدمة الواسعة والحزن الشديد في الهند، منذ إعلان وفاتها المأساوية.

 تونيشا لم تبلغ بعد من العمر 20 عاماً، وهو ما زاد من حالة الصدمة بعد انتحارها، كونها من الفنانات الشابات البارزات في جيلها.

 

وخلص فريق طبي بأحد مستشفيات بومباي في تقرير تشريح الجثة إلى أن تونيشا، توفيت بسبب الاختناق بعد الشنق، وأنه لم يتم العثور على علامات أو آثار لأي إصابة على جسدها، مستبعداً شبهة القتل.

 

ونفى تقرير فريق التشريح الطبي، المؤلف من 5 أطباء، الأنباء المتداولة بشأن حمل الفنانة الراحلة، وهو ما أكدته مصادر الشرطة أيضاً، بحسب ما أورده موقع indiatoday. وذكرت مصادر طبية في المستشفى، أنه سيتم تسليم جثمان الفنانة الراحلة لعائلتها في وقت لاحق.

 

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