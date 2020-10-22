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لهذا السبب احمد زاهر مازال يحصد الجوائز

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احمد زاهر
 
الخميس، 22-10-2020 12:14 م المصريون
حصد الفنان «احمد زاهر» جائزة افضل ممثل في رمضان 2020 عن مسلسل «البرنس» وفقا لمرصد «اعلاميين الفن المصري EAMA» برئاسة الاعلامي محمد بدر، بمشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعرب زاهر عن سعادته بهذه الجائزة خاصة انها نابعة من اراء النقاد الشباب وتصويت الجمهور معا، ووجه زاهر الشكر الى اصحاب الفضل في هذا النجاح بعد ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال هما شخصان: الاول هو المخرج محمد سامي والذي تربطني به علاقة وكيميا قوية لدرجة اننا نفهم بعضنا من نظرات العين فهو مخرج ومؤلف عبقري ويدرك احساس الممثل بشكل ممتاز، فانا اعتبره مخرج من كوكب اخر، وهو اطلق عني لقب «السفاح» كوني من وجهة نظره اقضي على اي ممثل يقف امامي في المشهد لكني لا افعل ذلك عن قصد.

اما الشخص الثاني فهو زوجتي هدى زاهر والتي استطعت معها على مدار 18 سنة تكوين اسرة سعيدة في البيت وتحقيق نجاحات متعددة في العمل من خلال دعمها المتواصل لي.

وذكر زاهر انه استعد جيدا لشخصية «فتحي» بمسلسل البرنس و عمل على التحضير لها بشكل متقن بالإضافة الى توجيهات محمد سامي، مما ادى الى  ظهورها بهذه الروعة والتي ادهشت كل الجمهور العربي سواء من خلال: الاداء الشرير او اللزمات مثل «وعرش ربنا» التي اصبحت تريند على السوشيال ميديا.

وتحدث الفنان احمد زاهر عن اقوى مشاهد المسلسل بالنسبة له وهو مشهد المونولوج الخاص بالكشف عن اسباب كره شخصية «فتحي» لأخيه «رضوان» فقد استغرق 11 دقيقة من الحوار المتواصل والذي جمع بين الاداء واسترجاع ما حدث في الماضي من مواقف كانت هي بذرة الكره داخله من وجهة نظره.

وعلى جانب اخر يواصل فيلم «زنزانة 7» المنافسة خلال موسم الكورونا -لو جاز التعبير- بعد تخطيه حاجز 6.5 مليون جنيه كإيرادات كلية بعد شهر من نزوله لدور العرض السينمائي رغم انتشار مرض كوفيد-19.
وقد صرح الفنان احمد زاهر انه يجسد في الفيلم شخصية «حربي» وهو مسجون تنشأ بينه وبين الفنان نضال الشافعي صداقة داخل الزنزانة وبعد خروجهما تتوالى الاحداث حتى تحدث الخيانة وينقلب الاصدقاء الى اعداء.
وعن جديده قال زاهر: انه يواصل تصوير حلقات مسلسل «لؤلؤ» مع: الفنانة مي عمر، والمخرج الشاب محمد عبد السلام فيعد المسلسل اول اخراج له بشكل منفرد ويتكون من 40 حلقة وسيتم اذاعته بمجرد الانتهاء من تصويره.
وتكتم زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: انا اجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل اعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله اعلم بها.
واشار زاهر الى ان ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».

وينتظر الفنان احمد زاهر رؤية اول تجربة تمثيل له في فيلم عربي ثلاثي الابعاد بعد اشتراكه كضيف شرف خلال احداث فيلم «يوم 13» والذي من المتوقع عرضه في 2021.

الجدير بالذكر ان الفنان احمد زاهر قد تم تكريمه مؤخرا بجائزة افضل ممثل عن شخصيته في مسلسل «البرنس» ضمن فاعليات مهرجان همسة للفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري ومن تنظيم وكالة EAMA.
 

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