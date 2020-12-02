لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن القبض على سلمى الشيمي: الموضوع كبر أوي

الأربعاء، 02-12-2020
07:08 ص
المصريون
أكدت الإعلامية لميس الحديدي
- مقدمة برنامج "مصر الآن" - أنها غير معجبة بملابس فتاة سقارة سلمى الشيمي
وأن ملابس هذه الفتاة مبتذلة .
وأضافت: إنما توصل للقبض عليها؟ .. القانون بيتكلم عن نشر الفجور أو دخول منطقة أثرية بدون تصريح أو القفز من فوق السور والست دخلت المكان بشكل طبيعي وقانوني وبتذاكر ومفيش أي مشكلة .. مش بقول إن الملابس مش مبتذلة لا هي مبتذلة ومحتاجة تغيرها بس من حق أي حد يتصور ويبقى موجود والموضوع زيادة ميستاهلش هذا الأمر .. محتاجين إن احنا بس تبقى عقولنا متفتحة بعض الشيء .
وأردفت: الموضوع كبر جدا .. هي مش متصورة جنب الجامع يعني ولا جنب الحسين هي متصورة جنب مكان أثري .. لكن الموضوع كبر وأدى لتحرك الشرطة والنيابة وأكيد بنشكرهم لكن هما عندهم ملفات كتير أهم هيتعاملوا معاها.