لكل عروس فرحها في العيد.. ريجيم بسيط ينسف الدهون

الأربعاء، 21-04-2021
09:07 ص
سجل “الخيار
”
مكانة غذائية عالية بين الحميات الغذائية المقترح اتباعها من جميع خبراء التغذية
بشكل عام، خاصة بعد خلطه مع اللبن
ليدخل في تركيبة معروفة على نطاق واسع في
المائدة العربية.
يكتسب الجسم من
النظام الغذائي، جميع أنواع الفيتامينات والمعادن الرئيسية والمعادن الأساسية،
والألياف الغذائية التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع، الأمر الذي يعطيه أهمية كبيرة
لخسارة الوزن في فصل الصيف ،لكن يحذر الأطباء من عدم الاستمرار في اتباع هذا
الريجيم
لفترة طويلة، تزيد عن عشرة أيام، حيث يتسبب الاستمرار بهذا النمط الغذائي
لفترات طويلة بخسارة الجسم للسوائل، الأمر الذي قد يسبب أعراض جانبية خطيرة ، بحسب
موقع “betterme”.
وتساعد أيضا
خلطة اللبن
والخيار
، على حرق الدهون خلال فترة مثالية (حوالي 10 أيام) عن طريق
الاستعانة باختصاصي تغذية”، بسحب موقع “هي”.
ومن جهته أوضح
الدكتور، باسم شوقي،أن ريجيم
الخيار
باللبن
من شأنه إنقاص وزن العروس
بشكل مثالي،
معقبًا “قد يفقد جسمها احتياجاته الأساسية من أجل تحفيز عملية الأيض على وجه
الخصوص”
وعرف ” شوقي”،
الأيض بأنه جميع العمليات الكيميائية التي تحدث باستمرار داخل الجسم للمحافظة على
العمليات الحيوية المختلفة مثل؛ عملية التنفس وعمليات هضم الطعام”.
وكشف ” شوقي” عن
عدة نصائح لكيفية استثمار اللبن
والخيار
في عملية إنقاص الوزن، من دون تعريض الجسم
لآثاره الجانية، مقدمًا عدد من التعليمات التي وجهها للعروس
المقبلة على الزواج
نظرا لحاجتها إلى إنقاص وزنها بشكل سريع وبلا أضرار.
ونصح الطبيب،
بتناول طبق صغير من الخيار
والزبادي وعصير الليمون مع شريحة خبز أسمر وبيضة على
الإفطار و ضرورة تخصيص طبق صغير دائم من الخيار
المقطع مع اللبن
والزبادي
والبقدونس والكرفس كوجبة خفيفة تساعد على إنقاص الوزن خلال 11 يوما تقريبا.
وحول الوجبات
الجيدة، على مائدة الغداء، قدم الطبيب وجبة سلطة الخيار
مع الفلفل والخس والجرجير
والطماطم والشمندر، موضحًا :” يمكن تعزيز هذا الريجيم
من خلال طبق الزبادي مع
المكسرات الطبيعية وقطع الفاكهة، كوجبة داعمة للجسم ، كما يمكن خلط شرائح الخيار
مع شرائج الجبن وتناولها مع بضع قطرات من عصير الليمون على وجبة العشاء، الأمر
الذي يقدم وجبة خفيفة قبل النوم”.
ونوه “شوقي”،
بأن محاولة إدخال الخيار
في جميع الأطعمة والبدائل الغذائية كالبطاطس والكوسا
والبروكلي والقرنبيط لدعم عملية تخفيض الوزن، ويعتبر اللبن
من الأطعمة التي تعطي
شعورا سريعا بالتخمة، الأمر الذي يساهم في تخفيض كميات الطعام، مشددًا على دعم
الجسم بشكل دائم بكميات كبيرة من المياه لمنع حدوث جفاف في الجسم، و ممارسة
التمارين الرياضية في أوقات الفراغ، مثل الجري والمشي السريع.