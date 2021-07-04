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فوائد مذهلة.. " الكركم" علاج سحري للقضاء علي الخلايا السرطانية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 04-07-2021 08:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن " الكركم" له فوائد سحرية في علاج الشيخوخة و الخلايا السرطانية.
وأشارت الأبحاث التي أجريت في قسم الأبحاث في جامعة McGill في مونتريال، عن فوائد الكركمين، التي توصف بأنها مادة كيميائية نباتية معزولة من توابل الكركم، تحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على خرق الشيخوخة.
وأوضح الباحثون، أنه تحتوي الكركمين على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، كما لديها إمكانات كبيرة للتطبيقات الصحية، فيما جرى تطوير الكركمين النانوي بواسطة "الأيونات" و"الترسيب المضاد للمذيبات".
واتضح أن الكركمين المتوفر كمكمل غذائي "يقضي على نمو الخلايا السرطانية"، كما يمكن أن يكون فعالا في علاج: التصلب المتعدد، مرض الكلية، متلازمة الأيض؛ حيث يجب إضافة المزيد من الكركمين إلى نظامك الغذائي، وإتباع نظام غذائي صحي.
 

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