الأحد، 04-07-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت العديد من الدراسات الحديثة أن " الكركم
" له فوائد سحرية في
علاج الشيخوخة
و الخلايا السرطان
ية.
وأشارت الأبحاث التي أجريت في قسم الأبحاث في جامعة McGill في مونتريال، عن فوائد الكركم
ين، التي توصف بأنها
مادة كيميائية نباتية معزولة من توابل الكركم
، تحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل
على خرق الشيخوخة
.
وأوضح الباحثون، أنه تحتوي الكركم
ين على مواد مضادة للأكسدة
ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، كما لديها إمكانات كبيرة للتطبيقات الصحية، فيما
جرى تطوير الكركم
ين النانوي بواسطة "الأيونات" و"الترسيب المضاد للمذيبات".
واتضح أن الكركم
ين المتوفر كمكمل غذائي "يقضي على نمو
الخلايا السرطان
ية"، كما يمكن أن يكون فعالا في علاج: التصلب المتعدد، مرض الكلية،
متلازمة الأيض؛ حيث يجب إضافة المزيد من الكركم
ين إلى نظامك الغذائي، وإتباع نظام غذائي
صحي.