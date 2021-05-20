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فنان شهير يعلن إصابته بـ«الإيدز»

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الخميس، 20-05-2021 11:15 ص

كشف نجم مسلسل 'Pose' بيلي بورتر عن أنه مصاب بمرض الإيدز، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وشكل جدلا كبيرا بين الجمهور الذي تمنى الشفاء العاجل له.
وكان فاجأ بورتر الجميع مؤخرا بإطلالته في حفل توزيع جوائز "Tony Awards" والذي أقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهر مرتديا ملابس جمعت البدلة وفستان الدانتيل باللونين الأحمر والوردي.
وحملت ثياب بيلي بورتر توقيع دار الأزياء "Celestino Couture"، وانتعل حذاء من مجموعة "Orel Brodt"، أما المجوهرات فأكمل فيها إطلالته من تصميم "Oscar Heyman".
 

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