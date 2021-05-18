ابنة عمرو دياب تعلن إصابتها بهذا المرض

ا

Native



كشفت جنا دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، معاناتها من إضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ، وطلبت من متابعيها عدم الاستسلام وتعزيز الثقة بأنفسهم وأنهم قادرون على تنفيذ خطوات كبيرة في ما يخص حياتهم، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشونها، مؤكدة على قدرتهم على مواجهة هذا الأمر.

وكتبت إبنة دياب في رسالتها والتي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: “أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط".

وأضافت: "لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية بسبب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والذي لم يتم تشخيصي به خلال ذلك الوقت، فقد كنت أجد صعوبة بالغة في التركيز، ولم أكن استطيع تسليم واجباتي في الوقت المحدد، حتى أن أسئلة الامتحانات كنت أقرأها بشكل غير صحيح، وكان الاساتذة ينصحوني بأخذ وقتي في قراءة الأسئلة في الأيام القادمة”.

وتابعت جنا: “حتى خلال الحصص الصيفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط".