فنانة شهيرة تعلن طلاقها: «زوجي مثلي الجنس»

الخميس، 21-07-2022
09:21 ص
كشف موقع أفريكا ديلي
نيوز، عن انفصال ممثلة نوليوود الشهيرة تشاتشا إيك، عن زوجها أوستن فاني، بعد زواج
دام 9 سنوات.
وأفادت التقارير أن
النيجيرية تشاتشا إيك، تزوجت من أوستن فاني، وانه اتضح لها أنه مثلي الجنس
، بعد أن
اختطفته من زميلتها إيف إيسين، ثم قررت بعد ذلك انهاء زواجها وإعلان الطلاق
.
وكانت تشاتشا إيك،
أعلنت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، خبر طلاق
ها، في منشور
مطول قائلة: «لا أريد أن "أموت" أو أن أفتقد لسبب غير مفهوم، أعتذر بصدق
وعلانية عن عيشي كذبة في السنوات الماضية. بسبب التكهنات العشوائية».
وأضافت تشاتشا إيك، في
منشورها عبر انستجرام: «للمرة الثانية خلال عامين ، أكون هنا مرة أخرى على وسائل
التواصل الاجتماعي وأعلن بجرأة أنني انتهيت من زواجي. إن موقفي الذي طال انتظاره /
الذي لا هوادة فيه بشأن هذا الأمر ليس خبراً بالطبع لأوستن فاني والأطباء ووالديّ».