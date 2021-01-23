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عمرو أديب: مش عايز أقول جملة تبان غريبة .. كل دا عشان تلمس جسم واحدة غصب عنها؟

عمرو أديب
عمرو أديب: مش عايز أقول جملة تبان غريبة .. كل دا عشان تلمس جسم واحدة غصب عنها؟
 
السبت، 23-01-2021 07:00 ص أحمد عادل شعبان
عبر الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - عن انزعاجه الشديد من جريمة الاعتداء على حسناء مارينا بواسطة أربعة أشخاص.

وقال أديب في برنامجه: كل التخطيط دا عشان تلمس جسم واحدة غصب عنها؟

وأضاف: البنت قامت وصرخت وقلبت الدنيا و واحد من المتهمين قالها هعملك وثيقة جواز عرفي بـ 2 مليون جنيه وهديكي 3 مليون جنيه لو سكتي.

وأردف: مش عايز أقول جملة تبان غريبة .. بس دا أنت بـ الخمسة مليون جنيه دول تعيش ملك .

وتابع: رغم ذلك أنا مش بدين أي حد .. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
 

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