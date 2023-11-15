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علاقة صادمة.. أمريكي يتزوج ثلاث نساء ويكشفن ما يقمن به معه

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علاقة صادمة.. أمريكي يتزوج ثلاث نساء ويكشفن ما يقمن به معه

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الزوج وزوجاته
الأربعاء، 15-11-2023 10:27 ص

نتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر علاقة غير تقليدية لرجل أمريكي متزوج من ثلاث زوجات، لكن الغريب أنه يدفع تكاليف العمليات التجميلية الخاصة بهم للحصول على "الشكل المثالي" الذي يريده.
ووفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن مزايا أندروز متزوج من ستيفاني وروز وديزراي، دخل في علاقة متعددة الزوجات بعد أن انفصل عن ستيفاني وبدأ بمواعدة روز، ومع ذلك، عندما عادت ستيفاني معه، قررا إبقاء روز في علاقتهما.





وأوضح مزايا في إحدى المقابلات: "لقد قررت جلب نساء أخريات إلى حياتي".
ولم يكتف الرجل بذا الأمر ليضيف زوجة ثالثة وهي ديزراي.
تشير النساء الثلاث إلى أنفسهن على أنهن "زوجات شقيقات" ويقسمن وقتهن مع مزايا بالتساوي، وفي الآونة الأخيرة، قالت النساء إنهن سيخضعن لعمليات تجميل لإرضاء أزواجهن، حتى أن مزايا رسم لهم "شكل الجسم المثالي".
وقالت النساء الثلاث إنهن واثقات من مظهرهن الجيد، لكن الجراحة التجميلية ستجعلهن يبدون "أفضل بكثير".
تتبع النساء الثلاث أيضًا نظامًا صارمًا للتمارين الرياضية، وغالبًا ما يرتدين ملابس رياضية متطابقة.

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