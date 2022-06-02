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عقب ضجة المالديف.. صدمة من شكل مروج الرحيلي بعد ظهورها بدون فلتر (فيديو)

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مروج الرحيلي
Native
Teads
الخميس، 02-06-2022 10:42 ص

أطلت الفاشنيستا السعودية مروج الرحيلي على متابعيها بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بدون فلتر، وذلك بعد الضجة التي أحدثتها رفقة رهف القحطاني في المالديف.
وفاجأت مروج الرحيلي الجمهور بإطلالتها بدون فلتر، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة، معلقين عليه الكثير من التعليقات التي جاء في الكثير منها انتقادا لمروج، وفي رصد التعليقات على الفيديو، قال أحدهم: "مخادعة و كاذبة نشوف وجهها فائق الجمال وهي تتطلع هيك".
وظهر أن مروج الرحيلي تتغير ملامحها كثيرا عن الفيديوهات التي تظهر فيها بفلتر، ما أثار صدمة الجميع.
 

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