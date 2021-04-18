عرض أخر مومياء ملكية في المتحف القومي .. تعرف علي أسعار التذاكر

الأحد، 18-04-2021
11:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
انتهى
مرممي المتحف القومي
للحضارة المصرية بالفسطاط
من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات
الملكية التي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم ٣ ابريل، وبذلك يكون تم وضع جميع
المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال
الزائرين اليوم الأحد ١٨ إبريل الموافق يوم التراث
العالمي.
و تذكرة
الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتي المومياوات والعرض المركزي، بسعر موحد للزائر المصري
٦٠ جنيه، والطالب المصري ٣٠ جنيه، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه
، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أوضحت إيناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي
للحضارة المصرية، انه
تم أيضا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة و جاري استكمال
الأعمال لتثبيت باقي التوابيت و القطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثاني و تحتمس
الرابع، مضيفة إلى ان جميع الأثريين يعكفون على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية
الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد.
وأشارت
أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة
النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا
للأساليب العلمية المتبعة .